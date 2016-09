TLC 23:05 bis 00:00 Dokusoap Ein perfekter Mord Tod des verlorenen Sohnes USA 2014 Merken Auf einem Tennisplatz finden Arbeiter eines Morgens die Leiche eines jungen Mannes. Die Ermittler stellen nur wenige Spuren sicher und hoffen, über die Identität des Opfers dem Täter näherzukommen. Zu Beginn vermuten sie einen Vergeltungsschlag gegen den Vater des Toten, einen hochrangigen südvietnamesischen Offizier. Doch die Ermittlungen nehmen eine unerwartete Wendung, als sich eine Frau bei den Behörden mit einem belastenden Brief ihres Cousins zu Wort meldet. Auf der Jagd nach dem Absender dieses Schriftstückes und einem offiziellen Mordgeständnis geraten die Kriminalbeamten in die Kreise weißer Rassisten, die ihren Hass gegen andere Kulturen nicht verbergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Perfect Murder