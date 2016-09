TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Gier nach Blut USA, D 2012 Merken Die bildhübsche Karla Homolka aus Toronto lernt Paul Bernardo kennen. Der junge Mann ist gutaussehend, gebildet, beruflich erfolgreich und voller Ambitionen - Karlas Traumtyp, den sie nicht mehr aus den Fängen lassen will. Leider ist er auch dominant und gewalttätig, doch Karla wird alles tun, um ihn zu behalten. Paul demütigt sie, wo er nur kann, und beginnt irgendwann, Teenager-Mädchen zu vergewaltigen, denen er an Bushaltestellen auflauert. Die Vergewaltigungen werden immer brutaler, und Karla hat keine Ahnung, dass ihr Geliebter heimlich auf die Jagd geht. Doch das ändert sich, als Paul sein nächstes Opfer aussucht: Karlas 15-jährige Schwester Tammy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins