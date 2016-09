TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Die Schönheits-Retter Best of: Die schlimmsten Fälle GB 2014 Merken In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die schlimmsten Fälle, die "Die Schönheits-Retter" zu meistern hatten. Für Chirurg Vik Vijh war es Patientin Debbie, die durch eine völlig verpfuschte Brust-OP jahrelang verstümmelt war. Ein besonders schwieriger Fall für Skin-Guru Dr. Sam war die 45-jährige Sarah, die sich durch exzessives Zupfen ihre Augenbrauen zerstört hatte. Stylistin Skylar kann sich besonders lebhaft an die 23-jährige Danielle erinnern, die nach einer Runde stümperhaftem Haarefärben das Haus nicht mehr verlassen konnte. Doch obwohl all diese Fälle aussichtslos erschienen, haben es die Experten geschafft, Katastrophen in Schönheit zu verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last Chance Salon