TLC 17:25 bis 17:50 Dokusoap Alle meine Frauen Die neue Frau USA 2010 Merken Kody Brown fährt gen Süden, um Robyn, seine potenzielle vierte Frau, zu umwerben. Seine anderen Frauen haben zu Hause in Utah gemischte Gefühle bei der Vorstellung, dass sie womöglich bald eine neue Mitbewohnerin und Konkurrentin in ihrem Haus aufnehmen müssen. Denn eigentlich sind drei Frauen und scharenweise Kinder doch genug für einen Mann. Außerdem erwartet Christine wieder ein Baby, für das Vorbereitungen getroffen werden müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Brown (Herself) Garrison Brown (Himself) Hunter Brown (Himself) Janelle Brown (Herself) Originaltitel: Sister Wives Regie: Tim Gibbons Musik: Rod Abernethy