TLC 15:30 bis 16:30 Dokusoap Der Katzenflüsterer Zunge rein, Albert! USA 2014 Merken Ein Haustier bringt Wohlbefinden ins Heim. Es sei denn, die niedliche Schmusekatze fährt plötzlich die Krallen aus und mutiert zu einem angriffslustigen Stubentiger. Dann steht das traute Zusammenleben Kopf. In solchen Fällen weiß der erfahrene Tierverhaltensforscher Jackson Galaxy Rat. Mit einem ausgefeilten Therapieprogramm sucht "Der Katzenflüsterer" gestresste Tierhalter auf und spürt die Ursachen für nächtlichen Terror, schmerzhafte Attacken oder der Angewohnheit, überall Katzengeschäfte zu verrichten auf. Die Doku-Serie folgt Jackson Galaxy bei seiner Mission, solchem Katzenjammer ein Ende zu setzen und die Tierhalter mit ihren vermeintlich haarigen Teufeln dauerhaft zu versöhnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell