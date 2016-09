TLC 13:40 bis 14:40 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Auftritt als Bond-Girl GB 2012 Merken Welches Outfit sollte man auf einem Klassentreffen tragen, bei dem man seine erste große Liebe nach Jahren wieder trifft? Und mit welchen sexy Klamotten könnte man in einem James-Bond-Film am besten herausstechen? Große Styling-Herausforderungen warten in dieser Folge von "Fashionistas" auf vier neue Kandidatinnen: Personalberaterin Sian, Rechtsanwältin Gemma, Kommunikationschefin Lise und Telekommunikationsmanagerin Hollie treten gegeneinander an, um die Expertenjury von sich zu überzeugen und die Shopping-Krone zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper