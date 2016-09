TLC 11:40 bis 12:10 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Kochen mit der Familie USA 2011-2012 Merken Fast alle Mitglieder der großen Valastro-Familie sind begabte Köche und haben besonders leckere Spezialitäten auf Lager. In dieser Folge kommen Buddys Schwestern in die Show-Küche und verraten ihre Geheimrezepte. Madeline zeigt, wie man die besten Linguine mit Champagner-Muschel-Soße zubereitet. Mary gibt eine Demonstration ihrer grandiosen marinierten Rinderlende. Lisa punktet mit luftigem Schinken-Kartoffel-Püree, und Grace sorgt für ein unvergessliches Dessert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kitchen Boss