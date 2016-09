RTL Passion 13:45 bis 14:10 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-09-27 05:05 Merken Charlie gelingt es, Tanja bei der Versteigerung auszubooten. Wutschnaubend muss Tanja mit ansehen, wie Charlie die Buddha-Statue, in der sich das geschmuggelte Schwarzgeld befindet, an sich nimmt, um sie später im Bistro auszustellen. Bernd bemerkt, dass Tanja unter Druck steht und findet schließlich sogar heraus, warum sie ihm die nächste Schwarzgeldlieferung noch nicht aushändigen kann. Als Tanja im Bistro einbricht, um den Inhalt des Buddhas zu bergen, ist Bernd ihr schon zuvor gekommen. Die misstrauisch gewordene Sylvia versucht, Elisabeth über das Kongresszentrum-Projekt auszufragen. Elisabeth bemerkt das und wirft Sylvia vor, wieder mal Intrigen zu spinnen. Dann jedoch wird sie selbst durch verdächtiges Verhalten Ansgars und Bernds misstrauisch. Elisabeth sucht Sylvia schließlich auf und bietet ihr ein Bündnis an, um herauszufinden, was Ansgar und Bernd im Schilde führen. Robin gelingt es noch einmal, sich Cocos eindeutigem Angebot zu entziehen. Er sieht ein, dass er sein Kevin-Spiel beenden muss. Doch ausgerechnet als er unter der Dusche steht, kommt Coco, die glaubt, Kevin vor sich zu haben, dazu. Robin kann ihr nicht wiederstehen und hat Sex mit ihr. Danach macht er sich größte Vorwürfe und ruft Coco als "Kevin" an, um sich endgültig von ihr zu verabschieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics