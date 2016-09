RTL Passion 11:35 bis 12:05 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-09-27 03:00 Merken Mitgerissen von Bens Euphorie für sein Spielprojekt vergisst Isabelle die Zeit und verbringt eine glückliche Liebesnacht mit Ben. Am nächsten Morgen ist Isabelle kraftlos und müde und wird dafür harsch kritisiert, im Gegensatz zu Katja. Als diese ihr auch noch eine Kampfansage macht, steigert sich Isabelle in ihre Eifersucht hinein, die sich in aller Öffentlichkeit entlädt. Während sich Simone nach ihrem Traum von Jenny sicher ist, dass ihre Tochter noch lebt, erfährt Axel fassungslos vom Verschwinden seiner Noch-Ehefrau. Er ist ehrlich erschüttert, doch als er bei Simone kondoliert, hält diese sein Mitleid für unecht. Axel beschließt daraufhin, von Jennys Tod zu profitieren. Annette und Ingo sind erleichtert. Denn auch wenn sie die Lagerhalle unter dem Loft geflutet haben, soll ihre Haftpflichtversicherung für den Schaden aufkommen. Doch dann stellt sich heraus, dass die hohe Zahlung an Potthoff einen schwerwiegenden Effekt auf ihre Versicherung hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scheerer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser