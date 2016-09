n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation The Seventies - Fernsehen und die Wirklichkeit USA 2015 16:9 HDTV Live TV Merken 1. Staffel, Folge 1: Die 70er Jahre sind eine aufregende Zeit für das amerikanische Fernsehen. Viele erfolgreiche Serien und neue Formate prägen die Kultur weit über die das Jahrzehnt hinaus. Shows wie Saturday Night Live begeistern das Publikum, neue Sender wie PBS oder HBO starten. Tom Hanks blickt zurück auf das amerikanische Fernsehen der 70er Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Seventies