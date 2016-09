n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Berlin, Berlin: Der Untergrund D 2015 2016-09-27 03:10 16:9 HDTV Live TV Merken Hunderte Kilometer lang ziehen sie sich noch heute durch Berlin: Tunnel, Fluchtwege und versteckten Gänge. Überall finden sich geheime Zeichen der Geschichte. Im Kalten Krieg rüstet sich West-Berlin für den Ernstfall mit Notunterkünften und Atombunkern, unterirdischen Operationssälen und riesigen Lagern mit Notverpflegung. Während der Mauer-Jahre versuchen Ost-Berliner, durch selbstgebaute Tunnel in die Freiheit zu kommen. Viele bezahlen das mit ihrem Leben. Die n-tv Dokumentation begibt sich ins unterirdische Berlin - in eine Welt, die noch heute eine geheimnisvolle und magische Atmosphäre verströmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Berlin, Berlin