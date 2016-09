Super RTL 23:30 bis 00:00 Comedyserie Trophy Wife Hochzeit im Hexenkessel (2) USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Zu den Hochzeitsfeierlichkeiten reisen auch Petes Eltern an - und Kates Mutter. Doch für die eher konservativen und ruhigen Eltern ist Kates wilde Mutter ein echtes Kontrastprogramm. Während des Probeessens spitzt sich die Situation weiter zu und die bevorstehende Hochzeit steht unter keinem guten Stern. Als dann auch noch ein Todesfall in Petes Verwandtschaft eintritt, steht die Hochzeit kurz vor dem Aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Whitford (Pete Harrison) Malin Åkerman (Kate Harrison) Marcia Gay Harden (Diane Buckley) Michaela Watkins (Jackie Fisher) Natalie Morales (Meg) Albert Tsai (Bert Harrison) Bailee Madison (Hillary Harrison) Originaltitel: Trophy Wife Regie: Claire Scanlon Drehbuch: Emily Halpern, Sarah Haskins Kamera: Michael A. Price