Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Angelo! Nicht wie Angelo denken / Talentsuche CDN, F, GB 2015 2016-10-11 10:10 Stereo HDTV 1. Geschichte: Beckys Gemeinheiten erreichen einen neuen Höhepunkt. Sie klaut die Brille ihres Onkels Mister Foot und versteckt sie in Angelos Spind. Wie wird Mister Foot wohl reagieren, wenn er sie dort findet? 2. Geschichte: Der arme Butterfinger ist total frustriert darüber, dass er es wie jedes Jahr wieder nicht in die Basketballmannschaft der Schule geschafft hat. Angelo und Lola versuchen ihn zu trösten und statt Basketball etwas zu finden, was Butterfinger wirklich liegt. Doch das scheint nicht so einfach, schließlich ist Butterfinger einer der ungeschicktesten Menschen überhaupt. Doch irgendein Talent hat ja jeder, oder nicht? Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6