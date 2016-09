Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Angriff der Stinktiere CDN, USA 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Chris und Martin sind in der Sonora-Wüste unterwegs und treffen dort auf einen Fleckenskunk. Zwei Artgenossen des Skunks nisten sich währenddessen im Hauptquartier des Wild-Teams ein. Da die Eindringlinge für menschliche Gesellschaft nicht viel übrig haben, verdrängen sie das Wild-Team aus dem Quartier. Als Zach Van Tech die Geschehnisse in der Tortuga bemerkt, nutzt er die Gunst der Stunde und versucht heimlich alle Daten des Bordcomputers zu kopieren. Wird das Team dies rechtzeitig verhindern können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6