Nick 03:45 bis 04:05 Comedyserie See Dad Run Dad macht sich rar USA 2013 Merken David glaubt, ein besseres Angebot bei "Cali Citrus", für die er Orangensaft-Werbespots dreht, herausschlagen zu können, indem er sich rar macht. Dasselbe rät er Emily in Bezug auf Matthew. Aber der Schuss geht in beiden Fällen nach hinten los. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Mark Curry (Marcus) Originaltitel: See Dad Run Regie: Rich Correll Drehbuch: Nat Bernstein, Mitchel Katlin