Nick 17:40 bis 18:10 Comedyserie Game Shakers - Jetzt geht?s App Total vergurkt USA 2015 Merken Die Game Shakers dürfen ihr neues Game im Fernsehen vorstellen. Doch Double G redet sich in der Show mal wieder so in Rage, dass letzten Endes etwas ganz Neues entwickelt werden muss und zwar sofort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sheldon Bailey (Ruthless) Yvette Nicole Brown (Helen) Cree Cicchino (Babe) Regi Davis (Mr. Sammich) Benjamin Flores Jr. (Triple G) Bubba Ganter (Bunny) Beth Geiger (Candy) Originaltitel: Game Shakers Regie: Adam Weissman Drehbuch: Dan Schneider, Jake Farrow