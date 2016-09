Nick 13:40 bis 14:10 Trickserie Sanjay & Craig Barfys Babys / Hintern hoch USA 2014 Merken Sanjay und Craig haben Mitleid mit einem jungen Hund, der völlig unscheinbar ist und über keine besonderen Eigenschaften verfügt. Deswegen will ihn niemand haben. Sanjay und vor allem Craig wollen heraus finden, ob er nicht doch irgendein Talent hat - leider vergeblich. Als sie schließlich aufgeben wollen, erleben sie eine große Überraschung,// Bei der Verfolgung eines Mädchen, dass ihnen einen Ball gestohlen hat, kommen Sanjay und Craig an einen geheimnisvollen Platz- einer Arena, in der ihr Lieblingsballspiel gespielt wird, Beherrscher dieses Ortes und Meister des Spiels ist ausgerechnet Noodman. Sanjay lässt sich auf einen Wettkampf mit ihn ein, bei dem sehr viel auf dem Spiel steht. Es sieht nicht gut für ihn aus. Aber dann taucht jemand auf, mit dem niemand gerechnet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sanjay & Craig