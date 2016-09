Nick 11:45 bis 12:15 Trickserie Teenage Mutant Ninja Turtles Folge: 64 Schlacht um New York USA 2014 Merken Leo, Raph, Mikey und Donnie sind mutierte Schildkröten, die von ihrem Sensei Meister Splinter in der Kunst des Ninjutsu trainiert worden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenage Mutant Ninja Turtles