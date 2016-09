Nick 09:35 bis 09:55 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 114 Aloha Hawaii / Polterdreist USA, CDN 2011 Merken Timmy verbringt mit seinen Eltern einen Urlaub auf Hawaii. Doch statt etwas mit ihm zu unternehmen, streiten sich Mom und Dad darum, wer der bessere Surfer ist. Um die Sache abzukürzen, wünscht Timmy sich von seinen Zauberpaten Cosmo und Wanda, dass beide die besten Surfer aller Zeiten sind - mit verhängnisvollen Konsequenzen. Mom und Dad ödet alles an. Als Cosmo schlafwandelt, glauben sie, ein Gespenst zu sehen. Das erinnert sie daran, sich vor vielen Jahren als Geisterjäger betätigt zu haben. Voller Enthusiasmus wollen sie die Geisterjagd wieder aufnehmen. Timmy freut es, dass seine Eltern sich "sinnvoll" betätigen wollen. Er überredet seine helfenden Elfen Cosmo und Wanda, die Rolle der Geister zu übernehmen - doch aus Spass wird schnell Ernst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Drehbuch: Butch Hartman, William Schifrin, Kevin Sullivan, Ed Valentine Musik: Guy Moon Altersempfehlung: ab 6

