Zee.One 04:15 bis 06:15 Komödie Du und Ich und die Liebe IND 2011 HDTV Rajat, Nishant und Vikrant sind ein unzertrennliches Trio. Nichts kann die drei jungen Männer auseinanderbringen, die zusammenwohnen, leben und arbeiten. Oder doch? Charu, Neha und Riya erobern die Herzen der drei. Jede der schönen Inderinnen sucht sich einen der Kerle aus, und gemeinsam erleben sie sonnige Traumtrips an die Strände vor Mumbai. Doch das frische Glück bekommt bald Risse: Charu nutzt Nishant eiskalt aus, und zwingt ihn, ihre Arbeit zu erledigen, während sie sich auf seine Kosten teure Kleidung kauft. Riya schwört Vikrant, dass sie nicht mehr an ihrem Ex-lover Varun hängt. Bis er die beiden in flagranti erwischt. Nach und nach entwickelt sich das unzertrennliche Sechserteam zu einem Haufen Streithähne. Genießen Sie diesen jungen, sommerlichen Film voller Flirts und Spaß, und lassen Sie sich von Bollywood verzaubern. "Strahlend gutes Kino", freute sich ein Kritiker. "Dringend empfohlen!" Schauspieler: Kartik Aaryan (Rajat / Rajjo) Raayo S. Bakhirta (Vikrant Choudhary) Ranjit Batra (Neha's father) Nushrat Bharucha (Neha) Padam Bhola (Varun) Ishita Raj (Charu) Sonalli Sehgal (Rhea) Originaltitel: Pyaar Ka Punchnama Regie: Luv Ranjan Drehbuch: Luv Ranjan Kamera: Sudhir K Choudhary Musik: Hitesh Sonik Altersempfehlung: ab 6