Zee.One 00:15 bis 02:15 Liebesfilm Blinde Liebe in Prüfung IND 2006 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Stil der international erfolgreichen Nicholas Sparks Filme erzählt dieses hochromantische Märchen von der blinden Durga, die eines Tages vom galanten und aufrichtigen Rohit davor bewahrt wird, eine Klippe hinunter zu stürzen. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander und verlieben sich schließlich. Durga macht für Rohit eine Bronze Statur, denn sie ist eine sehr talentierte Bildhauerin. Plötzlich ereilt ein furchtbarer Schicksalsschlag das junge Glück: Durgas Mutter wird ermordet. Damit Durga jemanden hat, der immer auf sie Acht gibt, hält Rohit um ihre Hand an. Doch kurz vor der Hochzeit wird auch er vom selben brutalen Killer ermordet, der schon Durgas Mutter auf dem Gewissen hat. Durga erfährt dies erst eine Woche später, denn sie war aufgrund einer Augen-OP im Krankenhaus. Kaum kann sie wieder sehen, berichtet man ihr von der grauenhaften Nachricht. Sie wird depressiv, doch der junge Mediziner Raj kümmert sich rührend um sie. Irgendwann gibt sie nach, und nimmt den Heiratsantrag von Raj an. Seit Tag Eins war er unsterblich in Durga verliebt. Doch plötzlich nimmt alles eine sehr verblüffende Wendung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arjun Rampal (Rohit 'Babu') Ameesha Patel (Durga) Bobby Deol (Raj) Anang Desai (Raj's Father) Beena Banerjee (Raj's Mother) Asha Sharma (Raj's Grandmother) Originaltitel: Humko Tumse Pyaar Hai Regie: Bunty Soorma Drehbuch: Vikaram Bhatt Kamera: Nirmal Jain Musik: Anand Raj Anand Altersempfehlung: ab 12

