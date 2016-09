Zee.One 18:15 bis 20:15 Komödie Sooper Se Oooper IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gleichsam spannendes und witziges Film-Duell zwischen den beiden jungen Männern Ranvir und Kukreja. Ranvir hat sich an der Börse verspekuliert und muss das Land seines Vaters in der Nähe von Mumbai verkaufen. Dafür braucht er die Einwilligung seiner verwitweten Mutter, denn noch ist diese offiziell die Besitzerin des Landes. Gleichzeitig hat Kukreja ein Auge darauf geworfen, denn seine Vorväter sind dort begraben. Der tief religiöse Architekt glaubt daran, dort ein Haus errichten zu müssen. Er erfährt von Ranvirs Mutter und setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um diese davon zu überzeugen, das Land zu verkaufen. Gleichzeitig erfährt Ranvir von Kukrejas Machenschaften und konfrontiert seinen Kontrahenten. Wer hätte gedacht, dass Ranvirs Mutter doch nicht so alt und klapprig ist wie alle dachten, und plötzlich mit einem meisterhaften Plan eine völlig überraschende Lösung für das Problem anbietet? Ob die beiden Rivalen sich allerdings darauf einlassen, ist eine andere Frage? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tinnu Anand (Salim Bhai) Mahesh Balraj (Nitu) Mithilesh Chaturvedi (Ranvir's Boss) Vir Das (Ranvir) Deepak Dobriyal (Kukreja) Gulshan Grover (Madho Singh Rathod) Mohan Kapoor (Lal) Originaltitel: Sooper Se Ooper Regie: Shekhar Ghosh Altersempfehlung: ab 6