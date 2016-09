sixx 17:30 bis 18:25 Serien Hart of Dixie Der Star der Show USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dr. Breeland benötigt Zoes Hilfe bei der Assistenz des lokalen Cabaret. Lynly hat Angst, dass George und Tansy zusammenkommen könnten. Wade ist sehr verliebt, doch seine Neue hält Abstand zu ihm In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Jamie King (Lemon Breeland) Scott Porter (George Tucker) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: John Stephens Drehbuch: Kendall Sand Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman