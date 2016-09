sixx 15:40 bis 16:35 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Verflucht in alle Ewigkeit USA 2000 2016-09-28 06:00 Merken Phoebe entkommt nur knapp dem Anschlag eines unsichtbaren Wesens. Leo ist der Meinung, dass es sich dabei um etwas aus einem früheren Leben handelt. Phoebe beschließt daraufhin, in die Vergangenheit zu reisen und herauszufinden, wer sie angegriffen hat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Prue Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Dorian Gregory (Darryl Morris) Brian Krause (Leo) Tyler Christopher (Anton) Greg Vaughan (Dan Gordon) Originaltitel: Charmed Regie: Jon Pare Drehbuch: Michael Gleason Kamera: Rick F. Gunter Musik: J. Peter Robinson Altersempfehlung: ab 12