sixx 13:40 bis 14:15 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta More Granny, More Problems USA 2013 2016-09-28 09:00 16:9 HDTV Merken Braut Jessie und ihre 93-jährige Oma schaffen es einfach nicht, auf einen gemeinsamen Nenner bei der Kleiderwahl zu kommen. Besonders die extreme Sparsamkeit der alten Dame macht der Enkelin zu schaffen. Unterdessen sucht die zweite Braut verzweifelt nach einem Brautkleid, das zu ihrem ungewöhnlichen Lieblingsaccessoire, der Pfauenfeder, passt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta