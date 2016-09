Hessen 11:20 bis 12:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2280 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Sydney eröffnet ihre Boutique "4Queens" ohne Zwischenfälle: Denn Kim hat Vicky im letzten Moment davon abgehalten, alles mit roter Farbe zu besprühen. Mielitzer kann sich jedoch mit seiner Niederlage nicht abfinden und spannt erneut Vicky ein, um das "Drei Könige" zu übernehmen. Und plötzlich weiß er auch wie: er wird Sydney heiraten! Mathis zieht einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Tina, zu sehr hängt er noch an Sydney. Als Sydney von der Trennung erfährt, berührt es sie, auch wenn sie das vor Gunter abstreitet. Torben verkündet, die Erben seien nun einig: Hannes und Erika dürfen ihr Traumhaus mieten. Da steht Hajo unerwartet in der Tür. Und dem gefällt das gar nicht. Dennis ist von Bens solidarischem Verhalten nach dem Unfall mit dem Chopper beeindruckt. Er verbringt einen schönen Abend mit Ben und Lilly - die Familie wächst zusammen. Als Mathis Dennis den einzigen Ausbildungsplatz zum Berufsfeuerwehrtaucher geben will, kann Ben ihn davon überzeugen. Leider verschärfen sich Dennis' Rückenschmerzen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Julia Peters, Patrik Fichte Drehbuch: Sonja Szylowicki Kamera: Till Sündermann, Rainer Nolte Musik: Tunepool