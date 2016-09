Hessen 03:20 bis 04:05 Reportage Schönes Österreich: Zillertal, Wörthersee und Steiermark A 2013 Untertitel Live TV Merken Schneebedeckte Gipfel und saftig grüne Almen: Das Zillertal gehört nicht nur im Winter zu den schönsten Zielen der österreichischen Alpen. Mit der nostalgischen Zillertalbahn geht es über Fügen nach Mayrhofen. Im Winter ist das d e r Treffpunkt zum Apres Ski, im Sommer dagegen der Startpunkt von etwa 230 Wandertouren in den Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen. Eine führt zum beeindruckenden Schlegeis-Stausee und zur Berliner Hütte, eingerahmt von mächtigen Gletschern. Unübertroffen aber ist eine Tour auf den Hintertuxer Gletscher. Denn dort, direkt unter der Skipiste, erwartet die Besucher ein "Natureispalast", bizarr und atemberaubend schön. Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt trägt den vielversprechenden Beinamen "Rose vom Wörthersee"; bei einer Seerundfahrt lassen sich die historischen Sehenswürdigkeiten und die prächtigen Villen der Prominenten entdecken. Sehenswert: der Wallfahrtsort Maria Wörth, eine kleine Halbinsel, die dem See seinen Namen gab. Faszinierend ist der Ausblick auf die Seenlandschaft vom Pyramidenkogel aus. Die Steiermark - das "grüne Herz Österreichs" - im Südosten des Landes gilt als das landschaftlich vielfältigste Bundesland, mit sanften Hügelketten, beeindruckenden Gebirgszügen und fruchtbaren Auen. Hier gedeihen das berühmte Kürbiskernöl und vorzüglicher Wein, darunter der typisch steirische Schilcher. Und mitten hindurch führt der Murradweg, einer der schönsten Radwege Europas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schönes Österreich Regie: Monika Birk/Juliane Hipp