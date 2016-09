Hessen 22:45 bis 00:10 Krimi Hakan Nesser: Das vierte Opfer S 2005 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der frisch pensionierte Kommissar Van Veeteren will sich um seinen Sohn Erich kümmern, der gerade Hafturlaub hat. Doch Erich hat andere Pläne und taucht heimlich ab. Mit Hilfe seines alten Kollegen Bausen spürt Van Veeteren ihn auf. Dabei bemerkt er eine überraschende Verbindung zwischen dem Mord, den Bausen gerade recherchiert, und dem Fall, an dem sein Nachfolger Münster sich zurzeit die Zähne ausbeißt. Die Spuren laufen bei dem zwielichtigen Künstleragenten Maurice Rühme zusammen, doch dessen Vater ist ein Staranwalt, der die Ermittlungen gegen seinen Sohn mit allen Tricks zu verschleppen weiß. Als Rühme plötzlich spurlos verschwindet, steht Van Veeteren vor einem Rätsel. Ausgerechnet von einem Mithäftling seines Sohnes Erich erhält er eine überraschende Information, die den Fall in ein völlig neues Licht taucht ... - "Hakan Nesser: Das vierte Opfer" ist eine aufwändige Verfilmung des Romans des schwedischen Bestseller-Autors. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sven Wollter (Kommissar Van Veeteren) Eva Rexed (Eva Moreno) Thomas Hanzon (Münster) Lars-Erik Berenett (Bausen) Josef Säterhagen (Eric Van Veeteren) Philip Zandén (Reinhart) Birgit Carlstén (Lippmann) Originaltitel: Borkmanns Punkt Regie: Erik Leijonborg Drehbuch: Håkan Nesser, Niklas Rockström Kamera: Rolf Lindström Musik: Stefan Nilsson Altersempfehlung: ab 12