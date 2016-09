Hessen 13:00 bis 14:30 Drama Die Kraft, die Du mir gibst D 2014 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Diagnose ist erschreckend: Bei einer harmlosen Bein-OP infiziert Konrad (Alexander Beyer) sich mit gefährlichen Krankenhauskeimen. Seine Frau Maja (Tanja Wedhorn) steckt in einer Zwickmühle: Die frisch promovierte Molekularbiologin hat gerade ihre erste Stelle angetreten - ausgerechnet in der Klinik, die Konrad behandelte. Die Arbeit lässt sich gut an, gemeinsam mit ihrem Team macht die ambitionierte Forscherin eine bedeutende Entdeckung. Klinikchef Professor Adler (Hary Prinz) ist sehr zufrieden mit ihr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tanja Wedhorn (Maja) Alexander Beyer (Konrad) Max Urlacher (Jens Grünberg) Barbara Magdalena Ahren (Frau Reinhardt) Michael Schönborn (Ingo Willaschek) Hary Prinz (Prof. Adler) Julia Cencig (Uli Frechen) Originaltitel: Die Kraft, die Du mir gibst Regie: Zoltan Spirandelli Drehbuch: Martin Douven Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Roman Kariolou, Arnold Johannes Ratheiser Altersempfehlung: ab 6