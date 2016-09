kabel eins 16:50 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Konservencheck Partyfood D 2016 16:9 HDTV Merken Andere Länder - andere Konserven. Heute setzen wir unserem Konservencheck-Koch Ralf Meuser Dosen aus Japan, Marokko und Brasilien vor. Was ist drin in den fremden Konserven und kann unser ahnungsloser Koch daraus leckere und partytaugliche Gerichte kochen? Und: Aus 2 mach 5 - recycle your Bike In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich