kabel eins 09:35 bis 10:30 Krimiserie The Mentalist Neun Jahre kein Wort USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Einen der Einbrecher, die bei J.J. LaRoche den Safe knacken wollten, kann der Agent stellen. Allerdings erschießt er ihn, während sein Komplize mit brisanten Unterlagen entkommen kann. Damit wird LaRoche sogleich erpresst. Er holt sich Hilfe bei Patrick Jane In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Aimee-Lynn Chadwick (Sarah Parsons) Mike Doyle (Mason Braverman) Originaltitel: The Mentalist Regie: David Paymer Drehbuch: Daniel Cerone, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

