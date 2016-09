kabel1 classics 03:10 bis 04:40 Actionfilm The Deal E 2007 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Amerikanerin Laura, die glücklich mit ihrer Familie nahe Barcelona lebt, verliert ihren Mann und ihre Tochter bei einem fürchterlichen Unfall. Völlig am Boden zerstört beschließt sie, nach Amerika zurückzukehren - bis sie Frank trifft, einen Angehörigen der amerikanischen Botschaft. Denn der glaubt nicht, dass es ein Unfall gewesen ist. Gegen den Widerstand der lokalen Behörden entdeckt Laura immer mehr geheimnisvolle Details und gerät bald selbst ins Visier der Mafia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Penelope Ann Miller (Laura Martin) Henry Thomas (Frank) Andoni Gracia (Óscar) Ismael 'East' Carlo (Arias) Dean Stockwell (Agent Tremayne) Abel Folk (Insp. Navarro) Lorena Bernal (Natalia) Originaltitel: The Deal Regie: Bryan Goeres Drehbuch: Sam Hayes, Nick Angelo Kamera: Jacques Haitkin Musik: Sean Murray Altersempfehlung: ab 16