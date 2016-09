kabel1 classics 19:20 bis 19:50 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Jamaika ruft! USA 1989 Merken Tony, Angela, Mona, Samantha und Jonathan machen Urlaub auf Jamaika. Doch Tony hatte sich den Aufenthalt ganz anders vorgestellt: Er hatte einen richtigen Familienurlaub geplant. Hier aber geht jeder seiner eigenen Wege. Während sich die anderen blendend amüsieren, fühlt sich Tony allein gelassen. Er will sich bei jedem Einzelnen einschmeicheln, blitzt aber immer ab. Das ändert sich, als am Abend im Hotel ein Talentwettbewerb veranstaltet wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Tommy Hinkley (Kyle) Alan Haufrect (Hank) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Gene Braunstein, Bob Perlow Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft