kabel1 classics 13:10 bis 15:15 Actionfilm Vertical Limit USA, D 2000 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Peter Garrett, ein passionierter Bergsteiger, hat sich nach dem Tod seines Vater geschworen, nie wieder einen Berg zu erklimmen. Anders seine Schwester Annie: Sie schließt sich einer Gruppe an, die den legendären K2 besteigen will. Doch beim Aufstieg stürzen die Bergsteiger in eine Gletscherspalte. Sie überleben zwar, sitzen jedoch fest und sind auf Hilfe angewiesen. Nun bricht Peter seinen Schwur und macht sich auf den lebensgefährlichen Weg, seine Schwester zu retten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Peter Garrett) Bill Paxton (Elliot Vaughn) Robin Tunney (Annie Garrett) Scott Glenn (Montgomery Wick) Izabella Scorupco (Monique Aubertine) Temuera Morrison (Major Rasul) Nicholas Lea (Tom McLaren) Originaltitel: Vertical Limit Regie: Martin Campbell Drehbuch: Robert King, Terry Hayes Kamera: David Tattersall Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12