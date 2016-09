Die drei jungen Amerikaner Lewis, Sheriff und Tony haben ihren Urlaub in Malaysia verbracht. Als Lewis mit 100 Gramm Haschisch erwischt wird, sind Sheriff und Tony bereits wieder in den USA. Lewis wird vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Er hat nur eine einzige Chance: Bekennen sich seine Freunde schuldig, ebenfalls Haschisch geraucht zu haben, wird seine Todesstrafe in eine Haftstrafe umgewandelt. Doch Sheriff und Tony müssten dann für mehrere Jahre hinter Gitter ... In Google-Kalender eintragen