kabel1 classics 09:30 bis 10:00 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Männer sind auch nur Menschen USA 1989 Merken Angela hat den Ex-Baseballtrainer von Tony engagiert, den schüchternen Bert. Er soll ein Oberlicht einbauen; zu Monas Entsetzen beachtet er sie aber überhaupt nicht. Die unkonventionelle Großmutter legt es nun erst recht darauf an: Sie flirtet auf Teufel komm raus mit dem schüchternen Bert - bis er schließlich merkt, was vorgeht. Doch als er sich nun seinerseits für Mona interessiert, zeigt diese ihm plötzlich die kalte Schulter. Natürlich versteht Bert nicht die Bohne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) E. Brian Dean (Bert) Lou Felder (Charles) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Eric Gilliland Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft

