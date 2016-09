SAT.1 Emotions 03:25 bis 04:05 Krimiserie Hannibal Töchter USA 2013 16:9 HDTV Merken Ein Serienkiller hat bereits acht College-Studentinnen auf dem Gewissen. Daher engagiert Jack Crawford, Chef der Behavioral Science Unit des FBI, den Profiler Will Graham, um den Mörder zu schnappen. Außerdem wird der Psychiater Dr. Hannibal Lecter zu dem Fall hinzugezogen. Niemand im Team ahnt, welches perfide Spiel der gediegen auftretende Arzt treibt und welcher Natur sein Interesse an Graham ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Will Graham) Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Hettienne Park (Beverly Katz) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Scott Thompson (Jimmy Price) Aaron Abrams (Brian Zeller) Originaltitel: Hannibal Regie: David Slade Drehbuch: Bryan Fuller, Thomas Harris Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16