SAT.1 Emotions 23:50 bis 00:35 Krimiserie Hannibal Pilze USA 2013 2016-09-27 04:05 16:9 HDTV Merken Grahams neuer Fall ist reichlich bizarr: Ein Apotheker vergräbt seine Mordopfer, um sie als Dünger für seine Pilzzucht zu nutzen. Da die Bloggerin Freddie Lounds über den Fall berichtet, ist der Killer den Ermittlern immer einen Schritt voraus. Lecter und Graham nähern sich unterdessen an, da sie sich beide für Abigail Hobbs verantwortlich fühlen. In psychiatrischen Sitzungen beginnt Graham, sich Lecter zu öffnen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Hugh Dancy (Will Graham) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Hettienne Park (Beverly Katz) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Scott Thompson (Jimmy Price) Aaron Abrams (Brian Zeller) Originaltitel: Hannibal Regie: Michael Rymer Drehbuch: Jim D. Gray, Bryan Fuller, Thomas Harris Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16