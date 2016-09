SAT.1 Emotions 21:40 bis 22:25 Krimiserie Criminal Minds Die rote Tür USA 2016 2016-09-27 02:00 16:9 HDTV Merken Nachdem auf Dereks schwangere Frau Savannah geschossen wurde, schweben Mutter und Kind in Lebensgefahr. Das BAU-Team beginnt sofort zu ermitteln, doch Hotch befiehlt Derek, sich aus dem Fall herauszuhalten und bei Savannah im Krankenhaus zu bleiben. Da Derek nun aber schon wiederholt angegriffen wurde, ist er entschlossen, selbst herauszufinden, wer es auf ihn abgesehen hat. Als Garcia auf den Überwachungsbändern der Klinik Chazz Montolo entdeckt, wird den Profilern klar, dass Montolo den Tod seines Sohnes rächen will, für den er Derek verantwortlich macht. Als JJ dann noch eine Nachricht von Montolo findet, die Derek offensichtlich provozieren soll, kann das Team nur hilflos mitansehen, wie sich Derek allein auf den Weg macht, um Montolo persönlich aufzuhalten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Ana Dela Cruz (Nurse West) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Erica Messer, Kirsten Vangsness Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12