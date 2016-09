SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:00 Krimiserie Blindspot Rules in Defiance USA 2016 2016-09-27 00:35 16:9 HDTV Merken Vor sieben Jahren wurde die junge mexikanische Sängerin Paloma Diaz tot auf einer Straße in Queens gefunden. Ihr Freund Ronny Vargas wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt, beteuerte aber immer seine Unschuld. Nun soll er hingerichtet werden. Doch Wellers Team will beweisen, dass er tatsächlich nichts mit Palomas Tod zu tun hatte. Dafür müssen die Ermittler einen Menschenhändlerring unschädlich machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Kristen Layden Altersempfehlung: ab 12