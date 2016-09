SAT.1 Emotions 15:40 bis 16:25 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 170 D 2011 2016-09-28 08:35 16:9 HDTV Merken Laura und Daniel verbringen auf ihrem Bergausflug unbeschwerte Stunden und gehen in ihrer Beziehung den nächsten Schritt. Shirley erkennt, dass ihr Ex offenbar eine Midlife-Crisis hat, als er massiv auf seinen Single-Status hinweist und mit seinem neuen Sportwagen davonbraust. Florian muss sich eingestehen, dass Henriette nicht einfach nur eine Krankenschwester für ihn ist. Hat er sich etwa in sie verliebt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers, Daniela Grieser Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress