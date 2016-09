Das Erste 02:30 bis 04:20 Filme Dallas Buyers Club USA 2013 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dallas, 1985: Ron Woodroof steht auf Rodeo, Alkohol und Frauen. Genauso wie seine Wett- und Saufkumpane verachtet er Homosexuelle. Niemals hätte es sich der White-Trash-Cowboy träumen lassen, an Aids zu erkranken. Umso härter trifft ihn die Diagnose. Obwohl ihm die Ärzte nur noch 30 Tage geben, fügt er sich nicht in sein Schicksal. Weil viele helfende Präparate nicht zugelassen sind, muss Ron diese im Ausland beschaffen. Zusammen mit dem Transvestiten Rayon gründet er dafür einen Selbsthilfe-Klub, der rasant anwächst. Das ruft die mächtige Pharma-Lobby auf den Plan. Matthew McConaughey und Jared Leto gingen in dem emotionalen Kino-Meisterwerk von Jean-Marc Vallée an ihre Grenzen - und wurden mit Oscars belohnt. Rollen und Darsteller: Ron Woodroof - ? - ? - Matthew McConaughey Eve - ? - ? - Jennifer Garner Tucker - ? - ? - Steve Zahn Dr. Sevard - ? - ? - Denis O'Hare Rayon - ? - ? Jared Leto u. a. Buch: Craig Borten und Melisa Wallack Regie: Jean-Marc Vallée Dallas, 1985: Ron Woodroof steht auf Rodeo, Alkohol und Frauen. Genauso wie seine Wett- und Saufkumpane verachtet er Homosexuelle. Niemals hätte es sich der White-Trash-Cowboy träumen lassen, an Aids zu erkranken. Umso härter trifft ihn die Diagnose. Obwohl ihm die Ärzte nur noch 30 Tage geben, fügt er sich nicht in sein Schicksal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Ron Woodroof) Jennifer Garner (Eve) Jared Leto (Rayon) Denis O'Hare (Dr. Sevard) Steve Zahn (Tucker) Michael O'Neill (Richard Barkley) Dallas Roberts (David Wayne) Originaltitel: Dallas Buyers Club Regie: Jean-Marc Vallée Drehbuch: Craig Borten, Melisa Wallack Kamera: Yves Belanger Altersempfehlung: ab 12