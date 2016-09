Erfolgskomödie von Sönke Wortmann und Bernd Eichinger nach einer Vorlage des Comic-Zeichners Ralph Koenig: Nach dem letzten Seitensprung von Axel setzt Doro ihren untreuen Freund kurzerhand vor die Tür. Auf der Suche nach einem neuen Domizil gerät Axel in die Wohnung der beiden Homosexuellen Walter und Norbert. Die beiden lassen nichts unversucht, das Herz des gutaussehenden Heteros zu gewinnen. Axel aber bleibt nicht nur standhaft, er will sich mit Doro wieder aussöhnen. Doro ist zuerst einmal entsetzt, scheint doch Axel die gleichgeschlechtliche Liebe zu bevorzugen. Mit: Til Schweiger (Axel Feldheim), Katja Riemann (Doro Feldheim), Joachim Król (Norbert Brommer), Rufus Beck (Waltraut), Armin Rohde (Metzger), Nico van der Knaap (Fränzchen), Antonia Lang (Elke Schmitt), Martina Gedeck (Jutta), Christof Wackernagel (Rüdiger), Kai Wiesinger (Gunnar), Heinrich Schafmeister (Klaus-Dieter), Martin Armknecht (Lutz), Judith Reinartz (Claudia), Horst D. Scheel (Gunter), Helmut Buchel (Dirk), Monty Arnold (Monty). D, Komödie, 1994 In Google-Kalender eintragen