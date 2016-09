Das Erste 20:15 bis 21:00 Serien Tierärztin Dr. Mertens Zuviel von allem D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Susanne hat keine Lust mehr auf Machtspielchen mit dem neuen Zoodirektor Blum. Beim Dreh von Blums Imagefilm für den Zoo zeigt sie sich kooperativ und zieht mit ihm an einem Strang. Dann wird allerdings das Alpaka Harry krank und Susanne will den Dreh absagen. Doch Blum hat Bürgermeister Herrenbrück den Imagefilm fest versprochen, ohne Rücksicht auf Verluste … In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Dr. Susanne Mertens) Ralph Herforth (Dr. Roman Blum) Sven Martinek (Dr. Christoph Lentz) Gunter Schoß (Prof. Georg Baumgart) Ursela Monn (Charlotte Baumgart) Thorsten Wolf (Conrad Weidner) Anna Bertheau (Tierpflegerin Annett) Originaltitel: Tierärztin Dr. Mertens Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Christiane Bubner Kamera: Ralph Netzer Musik: Thomas Klemm