MDR 22:50 bis 00:05 Krimi Polizeiruf 110 Bonnys Blues DDR 1978 Untertitel Der Fensterputzer Bonny singt in einer Amateurjazzband, die sich auf einen wichtigen Auftritt vorbereitet. Seine Freundin Annemarie sieht Bonnys besessene Liebe zur Musik mit Beunruhigung. Ihr wäre es lieber, wenn Bonny sich für ein geordnetes ruhiges Familienleben mit ihr und ihrem zehnjährigen Sohn entscheiden könnte. Bonny aber will beides. Doch Annemarie stellt die Entscheidungsfrage: "Entweder die Musik oder ich" und verliert Bonny, der sich durch diese absolute Forderung eingeengt fühlt. Verständnis und Liebe findet Bonny bei der Musiklehrerin Christa. Bonny singt und hat Erfolg, wird geliebt, doch glücklich ist er nicht. Immer wieder greift er zum Alkohol und nimmt Tabletten. Und am Tag des wichtigsten Auftritts erscheint Bonny dann nicht. Er liegt tot in einem Hotelzimmer. Unfall, Selbstmord oder Mord? Auf diese Frage sucht Oberleutnant Hübner eine Antwort. Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Werner Tietze (Leutnant Woltersdorf) Kurt Goldstein (Bonny) Jenny Gröllmann (Annemarie) Georg Leopold (Wilhelm Gerlach) Kai-Uwe Blandow (Uwe Gerlach) Ezard Haußmann (Rainer Aurich) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Peter Vogel Drehbuch: Eberhard Görner, C.U. Wiesner Kamera: Bernd Sperberg Musik: Hermann Anders Altersempfehlung: ab 6