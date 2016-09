MDR 22:05 bis 22:48 Dokumentation Generation Wende Ein halbes Leben DDR D 2013 Stereo 16:9 Merken Teil 2: Ein halbes Leben DDR Nicht nur die Teilnehmer sind erwachsen geworden, sondern auch die Studie. Seit 2002 betreuen Wissenschaftler von den Universitäten Leipzig und Dresden die Studie. Neue Fragen stehen im Mittelpunkt. Es geht um Familiengründung, Leistungsdruck, Arbeit und Gesundheit. Das sind auch die Fragen, mit denen sich der zweite Teil des Films "Generation Wende" beschäftigt. Für einen Großteil der StudienteilnehmerInnen steht in den 90er Jahren die berufliche Entwicklung klar im Vordergrund. Mit Anfang 20 heiraten und Kinder bekommen, so wie es bis 1989 in der DDR üblich war, kommt für sie nicht in Frage. Zu groß sind die Verlockungen - und die Unsicherheiten. Monty Cachej will auf jeden Fall im Ausland arbeiten, Simone Groß schiebt 20-Stunden-Bereitschaftsschichten - Platz für eine Familie bleibt da nicht. Und doch haben fast alle StudienteilnehmerInnen eine Familie gegründet und Kinder bekommen - nur etwas später. Monty Cachej, Simone Groß und Kerstin Bittig sind heute Mütter und Familienväter. Familie und Arbeit muss für sie vereinbar sein, so wie früher bei ihren Eltern. Die "Generation Wende" ist geprägt von der DDR und hat sie doch längst hinter sich gelassen. Sie sind angekommen im vereinten Deutschland, und stehen doch Vielem kritisch gegenüber. Sie haben zwei Systeme kennengelernt und das interpretieren die Meisten von ihnen heute als Vorteil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Generation Wende Regie: Ariane Riecker