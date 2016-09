MDR 09:40 bis 10:03 Show Mach dich ran Das MDR-Spiel Tagesaufgabe: Für eine Behinderte in Thum einen Ausbildungsplatz organisieren / Spiel: Wie gut kann Mario in Helbra Fragen zur EU beantworten? / Wunsch: In der Nähe von Gotha mit einem Panzer fahren D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Tagesaufgabe: Für eine Behinderte in Thum einen Ausbildungsplatz organisieren / Spiel: Wie gut kann Mario in Helbra Fragen zur EU beantworten? / Wunsch: In der Nähe von Gotha mit einem Panzer fahren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mario D. Richardt Originaltitel: Mach dich ran!

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 260 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:17

Seit 111 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 60 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 50 Min.