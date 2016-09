ZDFkultur 02:55 bis 04:25 Drama Redacted USA, CDN 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Silberner Löwe Beste Regie, Venedig Irak, 2006. Der Alltag im stark umkämpften Samarra gleicht in nichts dem Bild, das die Kriegsberichterstatter vor Ort in den Medien entwerfen. Die Einheimischen leiden nicht nur unter den gewaltbereiten Aufständischen, sondern auch unter der Aggressivität der amerikanischen Besatzer. Als eine Gruppe von US-Soldaten in ein Wohnhaus eindringt, ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt und die ganze Familie tötet, eskaliert die Situation. Brian de Palmas verstörender Thriller, der auf dem wahren Massaker von Mahmudija basiert, konfrontiert den Zuschauer mit schonungslosen, knallharten Bildern, die sowohl die Rolle des US-Militärs als auch die moderne Kriegsberichterstattung mehr als in Frage stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Carroll (Reno Flake) Rob Devaney (McCoy) Izzy Diaz (Angel Salazar) Mike Figueroa (Vasquez) Ty Jones (Sweet) Kel O'Neill (Gabe Blix) Daniel Stewart Sherman (B.B. Rush) Originaltitel: Redacted Regie: Brian De Palma Drehbuch: Brian De Palma Kamera: Jonathon Cliff Altersempfehlung: ab 18