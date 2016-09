ZDFkultur 01:05 bis 02:55 Drama Jimmy P. USA, F 2013 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der indianisch-stämmige Amerikaner Jimmy hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Seitdem leidet er unter Anfällen und gilt als schizophren. Hilfe kommt von einem progressiven Psychoanalytiker. Das bewegende Drama von Regisseur Arnaud Desplechin über Freundschaft, Menschlichkeit und das komplexe Verhältnis von Körper und Seele lief im Wettbewerb des Filmfestivals in Cannes 2013. Über Jimmy Picards Geisteszustand besteht kein Zweifel: schizophren. Als der Kriegsveteran, ein amerikanischer Ureinwohner des Blackfoot-Stammes, 1948 nach Kansas zurückkehrt, plagen ihn Schwindel, zeitweise Erblindung und Gehörverlust - Symptome, die die Ärzte als Zeichen für eine multiple Persönlichkeit deuten. Jimmy ist bereit, sich als unheilbar aufzugeben, als eine exzentrische Persönlichkeit in sein Leben tritt: Dem jüdischen Psychiater Georges Devereux gelingt es, den verschlossenen Indianer zum Sprechen zu bringen. Wird er aber auch der Ursache auf den Grund kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benicio Del Toro (Jimmy Picard) Mathieu Amalric (Georges Devereux) Gina McKee (Madeleine) Larry Pine (Dr. Karl Menninger) Joseph Cross (Dr. Holt) Elya Baskin (Dr. Jokl) Gary Farmer (Jack) Originaltitel: Jimmy P. Regie: Arnaud Desplechin Drehbuch: Arnaud Desplechin, Kent Jones, Julie Peyr Kamera: Stéphane Fontaine Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 81 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 66 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 61 Min.