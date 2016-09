ZDFkultur 22:05 bis 23:35 Thriller Slow Burn - Verführerische Falle USA 2005 2016-09-27 04:25 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Staatsanwalt will einem Bandenchef das Handwerk legen. Als jedoch seine Assistentin und Geliebte einen wichtigen Informanten der Polizei tötet, droht der Fall zu kippen. Der amerikanische Spielfilm, der geschickt mit den Genremustern des Intrigenspiels operiert, beschreibt ein raffiniertes Dickicht von kriminellen Verschwörungen um Grundstücksspekulationen. Für den erfolgreichen Bezirksstaatsanwalt Ford Cole beginnt die aufreibendste Nacht seines Lebens, als seine Assistentin Nora Timmer einen Mann erschießt. Auch wenn sie angibt, aus Notwehr gehandelt zu haben, könnte der Vorfall Coles Plan, der nächste Bürgermeister zu werden, empfindlichen Schaden zufügen. Als auch noch ein Fremder bei der Polizei auftaucht und Noras Notwehr-Geschichte widerlegt, beginnt Cole zu begreifen, dass er kaum etwas über Noras Vergangenheit weiß, in der sowohl der charismatische Isaac Duperde als auch ein gefährlicher Gangsterboss eine wichtige Rolle spielen. Cole bleiben nur noch wenige Stunden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und seine Existenz zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Ford Cole) LL Cool J (Luther Pinks) Mekhi Phifer (Isaac Duperde) Chiwetel Ejiofor (Ty Trippin) Bruce Mc Gill (Godfrey) Taye Diggs (Jeffrey Sykes) Jolene Blalock (Nora Timmer) Originaltitel: Slow Burn Regie: Wayne Beach Drehbuch: Wayne Beach Kamera: Wally Pfister Musik: Jeff Rona Altersempfehlung: ab 16